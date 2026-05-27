Street Pacioliga | a Santa Maria Maggiore prosegue il tributo a Benito Mazzi tra sapori tipici e pagine indimenticabili
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Sabato 30 maggio a partire dalle ore 16 il Comune di Santa Maria Maggiore organizza Street Pacioliga, il coinvolgente evento finissage della mostra "Il ‘da mangiare’: vagabondaggi intorno al cibo".Nel centro storico di Santa Maria Maggiore i visitatori troveranno musica dal vivo e postazioni per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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