Street Pacioliga | a Santa Maria Maggiore prosegue il tributo a Benito Mazzi tra sapori tipici e pagine indimenticabili

Da novaratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio a partire dalle ore 16 il Comune di Santa Maria Maggiore organizza Street Pacioliga, il coinvolgente evento finissage della mostra "Il ‘da mangiare’: vagabondaggi intorno al cibo".Nel centro storico di Santa Maria Maggiore i visitatori troveranno musica dal vivo e postazioni per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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