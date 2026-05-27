Street Food protagonista nel weekend

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 39esima tappa dell’International Street Food si terrà da sabato a martedì 2 giugno sul Lungomare Andrea Doria di Porto Ercole. È il più grande festival itinerante dedicato allo street food in Italia. L’evento prevede la presenza di diversi espositori con cibi e bevande provenienti da varie regioni. La manifestazione si svolgerà lungo l’area del lungomare, coinvolgendo numerosi operatori e visitatori.

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La 39esima tappa dell’ International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da sabato a martedì 2 giugno sul Lungomare Andrea Doria di Porto Ercole. Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. L’inaugurazione di questa tappa è prevista per sabato alle 12, con apertura degli stand fino a mezzanotte. Domenica, lunedì e martedì il festival sarà aperto dalle 12 alle 24. L’ingresso è gratuito. Durante la tappa di Porto Ercole, il pubblico sarà protagonista di un viaggio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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