Milano nel weekend | tra street food Harley e grandi mostre d’arte

Il fine settimana a Milano, dal 10 al 12 aprile 2026, propone un calendario ricco di eventi e iniziative. Tra le strade della città si svolgono manifestazioni di street food e raduni di Harley Davidson, mentre nelle sedi espositive sono aperte grandi mostre d’arte. Le attività coinvolgono sia appassionati di gastronomia e motori sia gli amanti dell’arte e della cultura. La città si anima con momenti di svago e approfondimento culturale durante tutto il weekend.

Il fine settimana che si apre a Milano tra venerdì 10 e domenica 12 aprile 2026 offre un mosaico di esperienze che spaziano dalla gastronomia di strada alla riflessione artistica, toccando i nervi scoperti della cultura urbana e delle tradizioni locali. Tra sfilate canine nel cuore dei quartieri, raduni motociclistici all’Idroscalo e percorsi immersivi nella storia ottocentesca, la città si prepara a un movimento costante che coinvolge sia il centro che le aree periferiche. Tra tradizione culinaria e motori: l’economia del tempo milanese. L’offerta di intrattenimento di questi tre giorni riflette una distribuzione capillare degli eventi sul territorio, capace di intercettare diverse fasce di consumatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano nel weekend: tra street food, Harley e grandi mostre d’arte FieraGrumello compie 50 anni: tra arte, memoria e street foodIl Comitato FieraGrumello organizza l’evento celebrativo per i 50 anni della prima edizione, in programma tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Cracco a Vinitaly: tra DOP e street food l’arte del gustoCarlo Cracco approderà a Verona tra il 12 e il 15 aprile per portare la sua visione gastronomica all’interno del Padiglione 1 di Veronafiere,... Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 10 al 12 aprile; Cosa fare (anche gratis) a Milano per Pasqua e Pasquetta: tutti gli eventi; Cosa fare nel weekend di Pasqua a Milano: gli eventi di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026; Weekend Milano, cosa fare sabato 11 e domenica 12 aprile. Weekend del 10, 11 e 12 aprile: la primavera a Milano e in Lombardia è una vera maratona di eventi tra sport, fiori, gastronomia e rievocazioniUn fine settimana lombardo pieno di sport, di arte e di primavera, con Milano che va di corsa con la sua Maratona,ilgiorno.it Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 aprile: tutti gli eventiIl festival di street food, la mostra delle Harley Davidson, il Wunder Mrkt allo Spirit de Milan e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it Polemica infuocata a Milano: il centrosinistra chiederà alle autorità di polizia se è opportuno fermare il raduno della Lega sulla remigrazione. Accuse incrociate di fascismo. Intanto Forza Italia si dissocia dall'evento - facebook.com facebook Misteriosi poster apparsi a Londra e Milano uniscono calcio e musica. Il logo dell'Inter si intreccia con il riferimento ai Pink Floyd, evocati dall'acronimo PFFC (Pink Floyd Football Club), squadra fondata dalla band negli anni '70. Milano richiama le radici nerazz x.com