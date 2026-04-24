Nel fine settimana, Messina si anima con una serie di eventi che coinvolgono musica, cibo e teatro. Sul palco del Palarescifina si esibirà Gigi D'Alessio, mentre in vari luoghi della provincia sono in programma festival gastronomici e spettacoli teatrali. L'appuntamento con il cantautore napoletano e le iniziative legate allo street food sono previsti a partire dal 24 aprile. La città si prepara a un weekend ricco di attività.

? Cosa sapere Gigi D'Alessio al Palarescifina di Messina e festival gastronomici in provincia dal 24 aprile.. Eventi musicali, teatrali e celebrazioni per la Liberazione animano il territorio messinese nel weekend.. Gigi D’Alessio approda al Palarescifina di Messina con due date della tournée Gigi Palasport, mentre tra i vicoli della provincia si preparano Schiticchio Festival e la sagra dei maccheroni a Mongiuffi Melia per questo fine settimana che inizia venerdì 24 aprile. Il palinsesto del weekend vede il cantante impegnato sul palco insieme a Kekko D’Alessio alle tastiere, Giuseppe Seno e Ciro Manna alle chitarre, Lorenzo Maffia al piano, Daniele Leucci alle percussioni, Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso e Max D’Ambra tra tastiere e programmazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina in festa: Gigi D’Alessio, street food e teatro nel weekend

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