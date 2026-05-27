Strage sul lavoro tre operai morti per schiacciamento Incidenti in Sicilia Toscana ed Emilia

Da feedpress.me 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre operai sono morti per schiacciamento in tre incidenti sul lavoro in Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna. Tutti si sono verificati nelle stesse ore e con modalità analoghe. Le vittime sono state travolte o schiacciate da macchinari o strutture durante le operazioni di lavoro. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che rappresentano un aumento di incidenti mortali nel settore. Nessuna altra informazione sui dettagli o sulle aziende coinvolte è stata resa nota.

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Tre incidenti mortali sul lavoro in Italia nelle stesse ore, e con modalità molto simili, per schiacciamento, ripropongono un'emergenza che assume i contorni di una strage strisciante ed inarrestabile. Le vittime sono lavoratori ad Altopascio (Lucca), a Catania e a Cavriago (Reggio Emilia). Il primo è stato schiacciato da una pressa caduta da un porta-carichi, un transpallet. Gli altri due sono stati travolti da un muletto. In Toscana, dove la procura di Prato ha riaperto le indagini per la morte di Luana D'Orazio, è morto Giacomo Pucci, 30 anni, abitante a Pescia (Pistoia): secondo le prime ricostruzioni che Asl e carabinieri stanno valutando, è rimasto schiacciato sotto una pressa che lui stesso movimentava con un transpallet, un muletto, dentro l'azienda di cui era dipendente ad Altopascio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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