Tre operai sono morti per schiacciamento in tre incidenti sul lavoro in Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna. Tutti si sono verificati nelle stesse ore e con modalità analoghe. Le vittime sono state travolte o schiacciate da macchinari o strutture durante le operazioni di lavoro. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che rappresentano un aumento di incidenti mortali nel settore. Nessuna altra informazione sui dettagli o sulle aziende coinvolte è stata resa nota.

Tre incidenti mortali sul lavoro in Italia nelle stesse ore, e con modalità molto simili, per schiacciamento, ripropongono un'emergenza che assume i contorni di una strage strisciante ed inarrestabile. Le vittime sono lavoratori ad Altopascio (Lucca), a Catania e a Cavriago (Reggio Emilia). Il primo è stato schiacciato da una pressa caduta da un porta-carichi, un transpallet. Gli altri due sono stati travolti da un muletto. In Toscana, dove la procura di Prato ha riaperto le indagini per la morte di Luana D'Orazio, è morto Giacomo Pucci, 30 anni, abitante a Pescia (Pistoia): secondo le prime ricostruzioni che Asl e carabinieri stanno valutando, è rimasto schiacciato sotto una pressa che lui stesso movimentava con un transpallet, un muletto, dentro l'azienda di cui era dipendente ad Altopascio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage sul lavoro, tre operai morti per schiacciamento. Incidenti in Sicilia, Toscana ed Emilia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La strage del pastificio Russo: tre operai uccisi come gangster

Notizie e thread social correlati

Scia di morti sul lavoro: tre operai uccisi in Toscana, Emilia-Romagna e SiciliaTre operai sono deceduti in incidenti sul lavoro nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia.

Tre morti sul lavoro in poche ore tra Toscana, Sicilia ed Emilia: il dettaglio che collega le tre tragedie e chi sono le vittimeNel giro di poche ore, tre operai sono morti in incidenti sul lavoro in Toscana, Sicilia ed Emilia.

Temi più discussi: Strage sul lavoro, tre operai morti per schiacciamento; Strage sul lavoro: in Italia morte tre persone in un giorno; Strage senza fine, altri tre morti sul lavoro; Il lavoro è dignità, non morte: Cgil, Cisl, Uil Calabria in piazza a Catanzaro.

Strage sul lavoro, tre operai morti nello stesso giorno x.com

Strage sul lavoro, tre operai morti per schiacciamento. Incidenti in Sicilia, Toscana ed EmiliaTre incidenti mortali sul lavoro in Italia nelle stesse ore, e con modalità molto simili, per schiacciamento, ripropongono un'emergenza che assume i contorni ... gazzettadelsud.it

Strage sul lavoro, tre operai morti per schiacciamentoUn altro operaio è morto sul lavoro in un'azienda del Reggiano, la ditta Mazzoni di Cavriago. La vittima, non ancora identificata, è stata schiacciata da un muletto. Sono intervenuti i carabinieri e ... ansa.it