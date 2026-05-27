Gli investigatori hanno rilevato nel computer del 31enne marocchino elementi ritenuti potenzialmente rilevanti: nelle settimane precedenti all’attacco, El Koudri avrebbe effettuato ricerche sugli attentati di matrice islamista avvenuti in Europa "Non ha una rimozione di quanto accaduto con la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, avvocato di El Koudri: "Non sa dire perché l'ha fatto, è una maschera di sale", non esclusa ipotesi terrorismo

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L’avvocato di Salim El Koudri: «È come una maschera di sale. Non sa dire perché lo ha fatto»L’avvocato di Salim El Koudri ha affermato che il suo assistito non riesce a spiegare le ragioni del comportamento, paragonando la situazione a una...

Auto sulla folla a Modena, esclusa l'ipotesi terrorismo dopo la perquisizione nella casa di Salim el KoudriA Modena un'auto ha investito alcune persone, portando all'intervento delle forze dell'ordine.

Temi più discussi: Strage di Modena, Salim el Koudri non risponde ai Pm. L'avvocato: È in stato di confusione totale; Strage di Modena, l'avvocato dell'investitore Salim El Koudri: Non chiediamo la perizia psichiatrica; Auto sulla folla a Modena: Morivo. Non volevo fare male a nessuno; Auto sulla folla a Modena, cosa rischia Salim El Koudri adesso: il punto dell'avvocato Giuseppe Di Palo.

Solidarietà all'avvocato Fausto Gianelli, il quale in rispetto della Costituzione e dello stato di diritto ha preso la difesa di Salim El Koudri, autore della tentata strage di Modena e per questo da giorni viene insultato e linciato dalla teppa razzista e fascista.? x.com

Modena: Lasciati messaggi e fiori sul luogo della strage, nel video tensioni dopo che un ragazzo ha rimosso un tricolore dove un esponente della lega di Reggio Emilia aveva scritto un testo per farsi pubblicità reddit

STRAGE DI MODENA, FUORI PERICOLO IL 55ENNE RICOVERATO A BOLOGNACominciano ad arrivare segnali incoraggianti dall’ospedale Maggiore di Bologna per uno dei feriti più gravi dell’episodio avvenuto in via Emilia centro. Il 55enne residente a Nonantola, ricoverato ins ... tvqui.it

Strage di Modena, parla l’avvocato di Salim: al momento non chiederò una perizia psichiatricaUdienza di convalida del fermo questa mattina, martedì 19 maggio, per Salim El Koudri, l’uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha falciato cittadini inermi ferendone gravemente otto. Il 31enne, a ... temponews.it