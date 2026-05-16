A Modena un'auto ha investito alcune persone, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Dopo l'episodio, è stata effettuata una perquisizione nell'abitazione di una persona, senza riscontrare elementi legati al terrorismo. Le autorità hanno escluso questa ipotesi e stanno continuando le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. La zona è stata messa sotto controllo e sono in corso ulteriori verifiche.

Le indagini su Salim el Koudri, il 31enne che ha seminato il panico nel centro di Modena, si sono spostate rapidamente dal luogo della strage all’abitazione dove il giovane viveva con i genitori a Ravarino. La perquisizione domiciliare, eseguita nelle ore immediatamente successive al fermo, ha fornito agli inquirenti elementi determinanti per inquadrare la personalità dell’attentatore e le possibili motivazioni dietro un gesto apparentemente inspiegabile. Auto sulla folla a Modena, perquisita la casa di Salim el Koudri La disoccupazione e i gravi problemi personali Le condizioni delle persone ferite Auto sulla folla a Modena, perquisita la casa di Salim el Koudri Come riporta TgCom24, dall’ispezione dell’abitazione sarebbero emersi segnali inequivocabili di una forte instabilità mentale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, esclusa l'ipotesi terrorismo dopo la perquisizione nella casa di Salim el Koudri

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