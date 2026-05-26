L’avvocato di Salim El Koudri | È come una maschera di sale Non sa dire perché lo ha fatto

L’avvocato di Salim El Koudri ha affermato che il suo assistito non riesce a spiegare le ragioni del comportamento, paragonando la situazione a una maschera di sale. El Koudri non ricorda cosa abbia portato all’incidente con l’auto nel centro di Modena e non è in grado di fornire motivazioni o cause. Non ci sono elementi che indichino una rimozione consapevole di quanto accaduto.

«Non ha una rimozione di quanto accaduto con la sua auto in pieno centro a Modena, ma non sa dire il perché, qual è stato il motivo o la ragione. Se gli chiedo se è stato per odio, rabbia o assenza di lavoro scuote la testa. Quando gli parlo dei feriti ascolta con interesse, non so se qualcosa si smuove dentro. è una maschera di sale che guarda nel vuoto ». Queste le parole dell’avvocato Fausto Gianelli che, contattato dall’Adnkronos, descrive come ha trovato Salim El Koudri, arrestato per strage e lesioni aggravate. Il 16 marzo scorso si è lanciato con un’auto sulla folla nel centro di Modena e ha accoltellato un uomo per strada, ferendo altre sei persone. 🔗 Leggi su Open.online

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