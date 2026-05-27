Firenze ha commemorato oggi i 33 anni dalla strage di via dei Georgofili. La città si è fermata in silenzio, con momenti di raccoglimento e preghiere. La vicenda ha causato numerose vittime e danni materiali significativi. La memoria dell’attentato viene riaffermata attraverso cerimonie ufficiali e commemorazioni pubbliche. Nessuna manifestazione pubblica è stata interrotta o disturbata. La giornata si è conclusa senza incidenti, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

AGI - Firenze si ferma per ricordare la strage di via dei Georgofili che 33 anni fa sconvolse la città e l’intero Paese. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo: all’1.04 un folto gruppo di rappresentanti delle istituzioni ha raggiunto l’angolo sotto la Torre del Pulci dove esplose l’ autobomba imbottita con 277 chilogrammi di esplosivo piazzata dalla mafia il 27 maggio 1993. Le indagini sulla strage che sconvolse Firenze e l'Italia. Le indagini si basarono sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Nel 1998 furono riconosciuti gli esecutori materiali, mentre nel 2002 la Cassazione confermò 15 ergastoli per i responsabili, tra cui Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Strage di via dei Georgofili, il ricordo di Firenze tra silenzio e commozione

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33 anni dopo, la Strage di Via dei Georgofili: il convegno al cinema La Compagnia di Firenze

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Strage di via dei Georgofili, Firenze ricorda tra silenzio e commozione. E si illumina il nuovo ponteA 33 anni dall’attentato di via dei Georgofili, Firenze ha ricordato le vittime con silenzio e commozione.

Firenze ricorda la strage dei Georgofili: due giorni di memoria tra incontri e testimonianzeFirenze si appresta a ricordare i trentatré anni dalla strage di via dei Georgofili, evento avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993.

Temi più discussi: Strage Georgofili, Giani: Contro criminalità coltivare memoria e cultura della legalità; Firenze, la memoria della strage di via dei Georgofili, 33 anni dopo; Milano è Memoria. Sabato 23 maggio la commemorazione delle vittime della strage di Capaci; Strage di via dei Georgofili, le opere degli Uffizi salvate dall'esplosione ora in mostra a Palermo.

#27maggio 1993, un'autobomba esplode nella notte in via dei #Georgofili, a #Firenze; la strage, di matrice mafiosa, provoca 5 vittime e oltre 40 feriti. Ingenti i danni al patrimonio architettonico, abitativo e culturale. x.com

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Firenze non dimentica la strage dei GeorgofiliAll'1.04 della notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 una bomba esplose ed uccise Angela Fiume, Fabrizio Nencioni, e le loro bambine, Nadia 9 anni e Caterina neonata. Morì anche lo studente Dario Capolic ... rainews.it

Strage di via dei Georgofili, Firenze ricorda tra silenzio e commozione. E si illumina il nuovo ponteL’iniziativa del Comune: l’opera realizzata nell’ambito degli interventi per la nuova tramvia sarà accesa. E’ intitolata alle sorelle Nencioni, che morirono in quella notte, una ferita ancora aperta p ... lanazione.it