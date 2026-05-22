Firenze si appresta a ricordare i trentatré anni dalla strage di via dei Georgofili, evento avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993. Per due giorni, la città organizza incontri e condivisione di testimonianze per mantenere vivo il ricordo di quel tragico episodio. La commemorazione coinvolge diversi spazi pubblici e istituzionali, con interventi e incontri dedicati alle persone colpite e alle circostanze di quella notte. La memoria rimane un momento di riflessione collettiva sulla vicenda.

Firenze, 22 maggio 2026 - Firenze si prepara a commemorare il 33esimo anniversario della strage di via dei Georgofili, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993. Per l’occasione la città propone un programma di iniziative istituzionali e culturali che accompagneranno cittadini e istituzioni in un percorso di memoria collettiva, tra riflessione, teatro, musica e approfondimenti. “Ricordare la strage dei Georgofili significa non dimenticare una ferita ancora aperta nella storia di Firenze e dell’Italia - spiega la sindaca Sara Funaro -. In quella notte la mafia colpì vite innocenti, a cominciare dalle sorelline Nencioni, Nadia e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze ricorda la strage dei Georgofili: due giorni di memoria tra incontri e testimonianze

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