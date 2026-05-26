A 33 anni dall’attentato di via dei Georgofili, Firenze ha ricordato le vittime con silenzio e commozione. Durante la cerimonia, è stato acceso per la prima volta il nuovo ponte dedicato alle sorelle Nencioni, simbolicamente illuminato in ricordo delle vittime. La decisione è stata presa questa notte, nel giorno del ricordo, e il ponte si è illuminato per la prima volta. La commemorazione ha coinvolto cittadini e autorità locali.

Firenze, 26 maggio 2026 – "Abbiamo deciso stanotte, in questa notte di ricordo dei 33 anni, simbolicamente di accendere anche le luci per la prima volta al ponte intitolato alle sorelle Nencioni". Lo ha annunciato questa sera la sindaca di Firenze Sara Funaro dall'arengario di Palazzo Vecchio chiudendo il suo intervento per ricordare la strage dei Georgofili, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993. "Un messaggio che unisce”. "La scelta dei cittadini di intitolare il nuovo ponte sull'Arno tra Bellariva e il Parco dell'Anconella alle due sorelline Caterina e Nadia Nencioni", due delle cinque vittime della strage, "penso che sia un messaggio che unisce memoria e responsabilità civile insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strage di via dei Georgofili, Firenze ricorda tra silenzio e commozione. E si illumina il nuovo ponte

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