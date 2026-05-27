Mercoledì 27 maggio 2026, in Lugansk, si è verificata una strage di studenti. Le notizie riferiscono di un attacco che ha colpito un gruppo di giovani, provocando numerose vittime. La piazza centrale della città è stata teatro di questo evento drammatico, che ha suscitato grande attenzione e richieste di chiarimenti. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali, mentre il silenzio sulla vicenda viene considerato da alcuni come una forma di complicità.

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 27 maggio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta OSPITI di Armando Manocchia sono Stefano Orsi, analista militare e Jean Toschi Marazzani Visconti, giornalista. Venerdì 22 maggio 2026, un attacco ucraino con droni, presumibilmente in parte italiani, ha colpito un dormitorio studentesco a Starobslsk (nell’oblast di Luhansk) dove sono stati trucidati 21 ragazzi e ragazze e altri 42 sono rimasti feriti. Le autorità russe hanno descritto il deliberato attacco come un “crimine di guerra” contro studenti disarmati e nel sonno, con le accuse peraltro, di ulteriori colpi sparati sui soccorritori. Le autorità ucraine, senza vergogna, hanno ridimensionato il bilancio a 4 morti, vaneggiando di un attacco mirato contro una struttura usata per scopi militari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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