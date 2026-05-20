Apriti cielo! PIAZZA LIBERTA’ puntata di mercoledì 20 maggio 2026

Da imolaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio 2026, su una piattaforma televisiva è andata in onda una puntata dedicata a temi come la manipolazione del tempo e del clima. La trasmissione ha affrontato argomenti legati a presunte interferenze e interventi sui fenomeni meteorologici e ambientali. Sono stati mostrati interventi di esperti e alcune testimonianze riguardanti eventi atmosferici insoliti. Nessuna informazione ufficiale o conferma è stata fornita sulle affermazioni avanzate durante la puntata.

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Apriti cielo! PIAZZA LIBERTA’, puntata speciale di mercoledì 20 maggio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta. Ospite di Armando Manocchia è la dottoressa Maria Heibel di Nogeoingegneria.com con cui si parla dell’immarcescibile fenomeno globale delle scie chimiche, della manipolazione del tempo e del clima e dell’alterazione indotta dell’atmosfera terrestre; fattori che hanno implicazioni profonde sugli equilibri ambientali, dalle prime sperimentazioni atomiche del Novecento fino alla trasformazione in laboratorio e campo di battaglia. Maria Heibel ha studiato Scienze politiche e Storia con indirizzo educativo all’Universià Goethe di Francoforte, conseguendo anche una laurea in Pedagogia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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