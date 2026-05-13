Diritto alla verità PIAZZA LIBERTA’ puntata di mercoledì 13 maggio 2026

Mercoledì 13 maggio 2026 va in onda una nuova puntata di Piazza Libertà dedicata al tema del diritto alla verità. La trasmissione, condotta con la presenza della dottoressa Cinzia Battistini, si concentra sulle questioni legate a questo diritto e alle sue implicazioni nel sistema legale. La puntata approfondisce aspetti specifici e presenta interventi e riflessioni sulla materia.

PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 13 maggio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Ospite di Armando Manocchia è la dottoressa Cinzia Battistini autrice di ”DIRITTO ALLA VERITA’, UN CASO DI AFFIDO A FANDOGNA”, Editore ARMANDO con la PREFAZIONE di VINCENZA PALMIERI. La chiamano INIDONEITA’ GENITORIALE. Ci chiedIamo: quanti di questi pseudo esperti, portatori d’interesse di questo immarcescibile fenomeno disumano, hanno figli? Ma le domande che ci facciamo sono anche altre. Dov’è finito, se mai c’è stato, il Diritto in questo paese? Dov’è finita, se mai c’è stata, la Tutela dei bambini? Dov’è finito, se mai c’è stato, l’Interesse superiore del minore? Ora Basta.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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C’è una domanda che racconta questo governo meglio di qualsiasi sondaggio: chi parla davvero per l’Italia in Europa? Giorgia Meloni o Antonio Tajani? Oggi Tajani, intervistato da Il Messaggero, ha detto chiaramente che l’Europa dovrebbe superare il diritto x.com

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