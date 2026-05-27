Strage di Crans-Montana il 5 giugno il confronto tra i coniugi Moretti davanti ai magistrati

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo 5 giugno, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, saranno interrogati dai magistrati. Sono gli indagati principali nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno, avvenuta nella località svizzera. L'interrogatorio si svolgerà in un unico incontro, coinvolgendo entrambi i coniugi. La data è stata comunicata dai pubblici ministeri incaricati delle indagini.

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Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana e principali indagati per la tragedia di capodanno, saranno messi direttamente a confronto in un unico interrogatorio il prossimo 5 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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