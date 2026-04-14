I coniugi Moretti sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma in relazione alla strage di Crans-Montana avvenuta a Capodanno. A loro vengono contestati i reati di disastro, omicidio plurimo, incendio e lesioni gravissime. La vicenda riguarda la responsabilità legata all’incendio che si è verificato nel locale dove si è verificata la tragedia. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità.

La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i proprietari del locale teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Un passaggio formale che segna l’apertura del fronte italiano dell’inchiesta sul rogo costato la vita a 41 persone e che ha provocato oltre cento feriti. Nel procedimento coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Giovanni Conzo risultano indagati Jacques Moretti e la moglie Jessica Moretti, titolari del locale “Le Constellation”, distrutto dall’incendio la notte del 31 dicembre nella località svizzera di Crans-Montana. Le accuse ipotizzate dai pm capitolini sono pesanti: disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime, aggravate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I coniugi Moretti indagati anche Roma per la strage di Crans-Montana. Contestati il disastro, l’omicidio plurimo, l’incendio e le lesioni gravissime:

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