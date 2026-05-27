È stato firmato un protocollo d’intesa tra le forze di polizia per intensificare i controlli sulla Strada Statale 90 Bis tra Benevento e Paduli. L’obiettivo è migliorare la sicurezza pubblica e la circolazione lungo una delle principali arterie della zona. Le operazioni di controllo saranno coordinate per monitorare il rispetto delle norme e prevenire incidenti sulla strada. Nessun dettaglio sulle modalità operative o sui tempi delle attività è stato comunicato.

Tempo di lettura: 2 minuti Controlli coordinati di polizia stradale lungo la S.S. 90 bis per rafforzare la sicurezza pubblica e quella inerente la circolazione su una delle arterie più importanti del territorio. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che sarà firmato nel mese di giugno dai sindaci di Benevento e Paduli, Clemente Mastella e Domenico Vessichelli, recentemente riconfermato primo cittadino di Paduli, insieme ai comandanti delle Polizie Municipali Giuseppe Vecchio e Giovanni Sarno. L’accordo avrà durata annuale dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo e di eventuali modifiche concordate tra i due Comuni. La S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Strada Statale 90 Bis, Benevento e Paduli: protocollo d’intesa per rafforzare i controlli

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