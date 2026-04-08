benevento scontro tra auto sulla statale 90 bis

Questo pomeriggio, sulla strada statale 90 bis nel territorio di Benevento, si è verificato uno scontro tra due automobili nei pressi di un distributore di carburanti. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti gravi alle persone coinvolte. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico. La strada è rimasta aperta, anche se si sono formate alcune code.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale senza gravi conseguenze per le persone questo pomeriggio sulla strada statale 90 bis in territorio ancora di Benevento all’altezza di un distributore di carburanti. Per cause in corso di accertamento sono venute a collisione due autovetture, una Fiat Punto e una DS probabilmente mentre una delle due si immetteva nella carreggiata dopo aver fatto rifornimento. L’impatto, pur avendo coinvolto la portiera lato guida di una delle vetture, non è stata tale da causare danni alle persone presenti negli abitacoli. Per consentire i rilievi da parte della Polizia Municipale create code per entrambi i sensi di marcia mentre il traffico veniva regolato a senso unico alternato dagli uomini della Volante della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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