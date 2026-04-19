Strada Statale 90 bis il sindaco di Paduli | Situazione inaccettabile serve un intervento immediato

Un'altra domenica di tensione lungo la Strada Statale 90 bis, tra Benevento e Paduli, con il sindaco del comune di Paduli che ha definito la situazione inaccettabile e ha richiesto un intervento immediato. La strada, frequentemente teatro di problemi e disagi, continua a essere al centro di discussioni tra cittadini e amministratori locali. La situazione ha attirato l'attenzione dopo le criticità riscontrate nel tratto interessato, che rimane sotto osservazione.

Ancora una domenica ad alta tensione lungo la Strada Statale 90 bis, nel tratto che collega Benevento a Paduli. A lanciare l’allarme è il Sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, che esprime forte preoccupazione per quanto registrato nelle ultime ore. “Si è trattato dell’ennesima giornata infernale – dichiara il primo cittadino – con il transito di circa 300 centauri lungo l’arteria. Nella maggior parte dei casi, le velocità hanno superato ampiamente i limiti consentiti, con sorpassi continui e manovre pericolose che hanno messo a serio rischio la sicurezza degli automobilisti”. Il Sindaco sottolinea come la situazione stia diventando ormai insostenibile per chi quotidianamente percorre quel tratto di strada: “Abbiamo raccolto segnalazioni di forte spavento da parte degli automobilisti, costretti a subire comportamenti irresponsabili.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strada Statale 90 bis, il sindaco di Paduli: “Situazione inaccettabile, serve un intervento immediato” Notizie correlate Benevento, scontro tra auto sulla Statale 90 bisTempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale senza gravi conseguenze per le persone questo pomeriggio sulla strada statale 90 bis in territorio... Guidesi: "Costi energetici: serve un intervento immediato e strutturale"“Non capisco cosa aspetti la Commissione europea a intervenire affinché si limitino la speculazione ed i sovracosti energetici; serve un intervento... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Incidente lungo la Statale 700 della ‘Reggia di Caserta’: un morto; Autovelox Sardegna: postazioni e mappa da oggi a domenica 19 aprile 2026!. Controlli sulla 90 Bis, ritirate cinque patentiLa polizia stradale di Benevento, nella mattinata del 24 agosto, ha effettuato un servizio mirato lungo la strada statale 90 Bis per contrastare il fenomeno dei motociclisti che, soprattutto nei fine ... ilmattino.it