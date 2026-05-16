Castiglion Fiorentino | prosegue l’azione del Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amianto

A Castiglion Fiorentino, l’amministrazione comunale ha avviato un’azione mirata per contrastare la dispersione di rifiuti contenenti amianto sul territorio. La località si trova nel comune di Arezzo e questa iniziativa è in corso da qualche tempo. La comunicazione ufficiale è stata rilasciata il 16 maggio 2026, sottolineando l’impegno dell’ente nel monitorare e intervenire sulle aree dove si sono registrate problematiche legate ai materiali contenenti amianto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 16 maggio 2026 – . L’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica attraverso il servizio dedicato alla rimozione e al corretto smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da utenze domestiche. L’iniziativa, attiva sul territorio comunale fino dal 2022, nasce con l’obiettivo di prevenire l’abbandono incontrollato di materiali in cemento-amianto e ridurre il rischio di dispersione di fibre nocive nell’ambiente, favorendo al contempo la progressiva bonifica del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino: prosegue l’azione del Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amianto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Visita dei Carabinieri Forestali a Castiglion FiorentinoArezzo, 26 febbraio 2026 – Visita dei Carabinieri Forestali a Castiglion Fiorentino. Dopo il Palio dei Rioni, Castiglion Fiorentino torna a correre: arriva il “Gran Premio del Mezzosangue”Arezzo, 5 marzo 2026 – Dopo il Palio dei Rioni, Castiglion Fiorentino torna a correre: arriva il “Gran Premio del Mezzosangue”. Castiglion Fiorentino: prosegue l’azione del Comune contro la dispersione dei rifiuti contenenti amiantoL’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica attraverso il servizio dedicato alla rimozione e al corretto smaltime ... lanazione.it