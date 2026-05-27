Stop ai botti e stretta contro l’abbandono | nuove regole a San Lazzaro

A San Lazzaro sono state introdotte nuove regole che vietano l’uso di botti anche durante il resto dell’anno, oltre a regolamentare l’abbandono di animali. Le normative prevedono sanzioni più severe per chi abbandona cani, gatti e fauna selvatica e stabiliscono misure di tutela per gli animali domestici e selvatici. Le disposizioni sono state adottate per limitare l’uso di petardi e fuochi d’artificio, e per prevenire comportamenti che mettono a rischio gli animali.

Niente botti, e non solo a Capodanno, nuove regole contro l’abbandono e tutele per cani, gatti e fauna selvatica. Il consiglio comunale di San Lazzaro di Savena ha approvato il nuovo Regolamento comunale per la tutela del benessere animale, 55 articoli che aggiornano e sostituiscono le precedenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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