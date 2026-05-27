stipendi bassi e pensioni fragili rimini maglia nera in romagna

I redditi dichiarati dai residenti nella provincia di Rimini indicano salari bassi e pensioni deboli. La provincia si posiziona come la più povera della regione Romagna, secondo i dati raccolti. Le denunce di reddito evidenziano una situazione economica difficile per molte famiglie, con importi inferiori alla media regionale. Non sono stati forniti dettagli su cifre specifiche o confronti con altre aree.

I più poveri della Romagna, è quanto emerge guardando le denunce dei redditi presentate dai residenti nella provincia di Rimini. La media si attesta su 21.267 euro, distante dai 23.405 della provincia di Forlì-Cesena e dai 24.153 di Ravenna. I riminesi sono ancor più distanti da quanto accade in Emilia, dove le province alzano la media regionale. In Emilia Romagna il reddito medio è di 25.665 euro. I romagnoli, con una media di 23.016 euro restano staccati. "Questa differenza di oltre 2.600 euro rispetto al resto dell’Emilia-Romagna pesa in modo significativo sui bilanci delle famiglie – spiega il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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