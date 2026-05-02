Secondo un'associazione di infermieri, circa 7.000 professionisti hanno scelto di lasciare il paese per lavorare all’estero a causa di stipendi considerati troppo bassi. La carenza di personale nelle strutture sanitarie italiane aumenta il carico di lavoro e può mettere a rischio la sicurezza dei pazienti. Le retribuzioni italiane risultano circa il 20% inferiori rispetto alla media europea, contribuendo a questa emigrazione di massa.

?? Cosa scoprirai Come influisce la carenza di personale sulla sicurezza dei pazienti? Perché gli stipendi italiani sono inferiori del 20% rispetto all'Europa? Chi deve rispondere al rischio di un sistema sanitario fragile? Quali sono le conseguenze reali della fuga di competenze nei reparti??? In Breve Stipendi italiani inferiori del 20% rispetto alla media dell'Unione Europea. Rapporto di soli 6,2 infermieri ogni 1.000 abitanti secondo i dati sindacali. Il sindacato Nursing Up ha pres .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nursing Up: 7mila infermieri fuggono all’estero per stipendi bassi

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Temi più discussi: Nursing Up. Il 1° maggio degli infermieri italiani: 7mila professionisti in fuga all’estero ogni anno e stipendi del 20% inferiori alla media UE; Infermieri, allarme fuga: 7mila lasciano l’Italia ogni anno; Infermieri in fuga dall’Italia: 7mila l’anno e stipendi più bassi del 20%; DE PALMA (NURSING UP): L’ITALIA È UN TRISTE VIVAIO A PERDERE, REGALIAMO TALENTI ALL’ESTERO E UMILIAMO CHI RESTA. 7MILA PROFESSIONISTI IN FUGA OGNI ANNO E STIPENDI DEL 20% INFERIORI ALLA MEDIA UE! IL VICOLO CIECO.

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