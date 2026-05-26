Rimini maglia nera dei redditi in Romagna male anche le pensioni | si dichiara appena 21 mila euro

A Rimini i redditi dichiarati nel 2025 si fermano a circa 21 mila euro, segnando la maglia nera in Romagna. Anche le pensioni risultano basse, con importi simili. L’analisi del 2024 evidenzia un territorio con crescita economica disomogenea, che accentua le differenze tra province e comuni. I dati, forniti dall’Osservatorio Cisl Romagna, mostrano una situazione di stagnazione e disparità, con zone più ricche che avanzano meno rispetto ad altre.

L’analisi dei redditi dichiarati nel 2025 (anno d’imposta 2024), curata dall’Osservatorio Cisl Romagna su dati Mef, delinea un territorio caratterizzato da una crescita che non riesce a distribuirsi in modo uniforme, lasciando emergere divari strutturali tra province e comuni. Sebbene l'area. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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