Pressione invasiva sulle bambine e feste in spa | la nuova infanzia tra filtri creme anti-age e compleanni con idromassaggio

Un nuovo allarme riguarda il marketing cosmetico rivolto ai minori, con particolare attenzione alle bambine. Le campagne pubblicitarie promuovono prodotti come creme anti-age e servizi come feste in spa con idromassaggio, creando un ambiente in cui il mondo della bellezza si inserisce precocemente nella vita delle giovani. La questione, iniziata a Bruxelles, si diffonde rapidamente in diversi paesi europei, raggiungendo le camerette e i beauty case delle bambine.

Parte da Bruxelles, ma rischia di arrivare dritto nelle camerette (e nei beauty case) delle bambine di mezza Europa, il nuovo allarme sul marketing cosmetico rivolto ai minori. A sollevarlo è l’eurodeputato Giuseppe Antoci, che ha portato la questione davanti alla Commissione europea chiedendo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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