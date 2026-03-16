roc derm correxion firming serum stick il siero al retinolo stick che rivoluziona la skincare anti age

Roc presenta il nuovo Derm Correxion Firming Serum Stick, un siero al retinolo in formato roll-on progettato per la cura della pelle. Questo prodotto combina praticità e efficacia, permettendo di applicare il siero con un gesto semplice e rapido. La sua formula mira a favorire un’azione tonificante e rassodante, mentre il formato stick facilita l’uso quotidiano senza bisogno di applicatori aggiuntivi.

Roc Derm Correxion Firming Serum Stick, il siero stick al retinolo per contrastare le rughe Prodotto smart in grado di risolvere con semplicità molteplici esigenze, il Roc Derm Correxion Firming Serum Stick non fa solo del retinolo il suo ingrediente chiave, ma è anche la formula in stick a renderlo un prodotto davvero fenomenale. Se da una parte gli ingredienti permettono di avere una pelle pelle più tonica, compatta e levigata - in sole 4 settimane di utilizzo - il suo formato permette di combinare movimenti e gestualità indispensabili per la cura della pelle. Basterà usarlo direttamente sul viso, con un massaggio vigoroso e liftante che, dal basso verso l'alto, permette di combattere la gravità e i cedimenti classici del passare del tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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