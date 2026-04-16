Steven Spielberg rivela l' aspetto dei suoi alieni in Disclosure Day alla CinemaCon

Durante l'evento alla CinemaCon, il regista ha mostrato il design degli alieni che saranno protagonisti del suo prossimo film. Sono state presentate le immagini del look degli extraterrestri, confermando l'aspetto che avevano immaginato nel progetto. La presentazione ha suscitato interesse tra il pubblico, che ha potuto vedere in anteprima le creature progettate per questa nuova produzione cinematografica.

Il look degli alieni concepiti da Spielberg per il suo prossimo film, che segna il suo ritorno alla fantascienza, non era mai stato mostrato nei precedenti trailer pubblicati finora Steven Spielberg è salito sul palco della CinemaCon per la prima volta nella sua carriera per promuovere il suo prossimo film distribuito dalla Universal, Disclosure Day. Dopo essere stato presentato dall'attore Colman Domingo, il regista ha ricevuto un applauso entusiastico dal pubblico della convention annuale dei gestori di sale cinematografiche tenutasi a Las Vegas, che gli ha consegnato anche un premio. Durante la presentazione è stato mostrato un filmato inedito del prossimo film.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Steven Spielberg rivela l'aspetto dei suoi alieni in Disclosure Day alla CinemaCon Notizie correlate Disclosure Day | Steven Spielberg ci porta sul set, ecco la featurette esclusiva sul suo ritorno agli alieniIl “Disclosure Day” non è più solo una data sul calendario cinematografico, ma una promessa di grande cinema. Disclosure Day | Steven Spielberg ci riporta tra le stelle nel nuovo trailer italianoCon il trailer diffuso durante la notte del Super Bowl LX, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 giugno 2026. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Steven Spielberg rivela i suoi film di fantascienza preferiti: Non vedo l’ora di vedere il terzo; Steven Spielberg rivela perché non vuole dirigere un film horror dopo aver visto Weapons. Steven Spielberg rivela l'aspetto dei suoi alieni in Disclosure Day alla CinemaConIl look degli alieni concepiti da Spielberg per il suo prossimo film, che segna il suo ritorno alla fantascienza, non era mai stato mostrato nei precedenti trailer pubblicati finora ... movieplayer.it Steven Spielberg lancia l’allarme su Hollywood e presenta Disclosure Day: Servono storie originali o il cinema finirà il carburanteDisclosure Day di Steven Spielberg e il suo avvertimento a Hollywood: perché servono più storie originali per salvare il cinema. cinefilos.it Pellicola d'esordio col botto del poco conosciuto Steven Spielberg. Chi non l'ha ancora visto lo faccia e chi l'ha gia' visto lo riveda: io alla fine tiro sempre un respiro di sollievo... - facebook.com facebook #fotodelgiorno: Steven Spielberg sul set de "Lo Squalo", 1975 x.com