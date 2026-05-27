Stelle marine in acquario | segreti e sfide per un habitat perfetto

Notizia in breve

In un acquario, le stelle marine presentano diverse sfide per mantenere un habitat adatto. Un braccio di stella marina può staccarsi e, in alcune condizioni, può rigenerarsi o diventare un nuovo individuo. Tuttavia, alcune specie di pesci predatori possono attaccare e danneggiare le stelle marine, compromettendo la loro sopravvivenza. La gestione di questi elementi è fondamentale per il benessere delle stelle marine in cattività.