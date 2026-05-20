Zona di esclusione di Chernobyl un perfetto habitat per gli animali | alci orsi e altre specie prolificano dove non c'è più l'uomo

Da quarant'anni, la zona di esclusione di Chernobyl rappresenta un'area priva di attività umane, nata in seguito all’incidente alla centrale nucleare. Uno studio recente evidenzia come in questo luogo molte specie di animali, tra cui alci e orsi, siano aumentate e si siano moltiplicate grazie all’assenza di presenza umana. La regione, una volta popolata da insediamenti e attività industriali, oggi ospita un ecosistema in cui la natura si sviluppa senza interferenze dirette.

Un nuovo studio ha reso noto che da quando è avvenuto il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl, 40 anni fa, moltissime specie hanno trovato un habitat in cui l'assenza dell'uomo ha permesso una maggiore proliferazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Chernobyl, dentro la zona di esclusione .

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