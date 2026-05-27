Stellantis | nuova piattaforma STLA Brain

Notizia in breve

Stellantis ha annunciato l'espansione della collaborazione con Applied Intuition per sviluppare la piattaforma software STLA Brain. La piattaforma è destinata a essere il cuore della nuova generazione di veicoli, caratterizzati da un'intensa integrazione software. La partnership mira a accelerare la progettazione e l'implementazione di questa tecnologia. Nessun dettaglio sui tempi di sviluppo o sui modelli coinvolti è stato comunicato.