Stellantis | nuova piattaforma STLA Brain
Stellantis ha annunciato l'espansione della collaborazione con Applied Intuition per sviluppare la piattaforma software STLA Brain. La piattaforma è destinata a essere il cuore della nuova generazione di veicoli, caratterizzati da un'intensa integrazione software. La partnership mira a accelerare la progettazione e l'implementazione di questa tecnologia. Nessun dettaglio sui tempi di sviluppo o sui modelli coinvolti è stato comunicato.
(Adnkronos) – Stellantis amplia la collaborazione strategica con Applied Intuition per accelerare lo sviluppo della piattaforma software STLA Brain, elemento centrale della nuova generazione di veicoli definiti dal software. L’obiettivo è rendere più rapidi sviluppo, simulazione e validazione dei sistemi digitali, migliorando l’esperienza a bordo e introducendo nuove funzionalità con maggiore velocità. La partnership nasce dall’esperienza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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