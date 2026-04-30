Tecnologia per additivi di nuova generazione | Infineum P6895 approvato secondo la nuova specifica Stellantis FPW9.55535 03
Infineum ha ricevuto l’approvazione ufficiale per il suo additivo di nuova generazione, Infineum P6895, in conformità con la specifica Stellantis FPW9.5553503. La società, specializzata in prodotti chimici per lubrificanti e carburanti, ha annunciato questa approvazione in un comunicato stampa datato 30 aprile 2026. L’approvazione riguarda un nuovo standard tecnologico adottato dal produttore automobilistico.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ABINGDON, Inghilterra, 30 aprile 2026 PRNewswire — Infineum, leader globale nel settore dei prodotti chimici speciali per lubrificanti e carburanti, ha ottenuto l’approvazione ufficiale per il nuovo standard Stellantis FPW9.5553503 con la sua tecnologia per additivi Infineum P6895. Con questo traguardo, Infineum P6895 consente a tutti i produttori di lubrificanti di immettere sul mercato i prodotti approvati da Stellantis. Questo supporta la tutela del brand, la garanzia e l’affidabilità delle prestazioni, rafforzando l’impegno di Infineum verso l’innovazione, l’eccellenza delle prestazioni e la sostenibilità sia per i veicoli con motore a combustione interna (ICE) sia per quelli ibridi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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