Infineum ha ricevuto l’approvazione ufficiale per il suo additivo di nuova generazione, Infineum P6895, in conformità con la specifica Stellantis FPW9.5553503. La società, specializzata in prodotti chimici per lubrificanti e carburanti, ha annunciato questa approvazione in un comunicato stampa datato 30 aprile 2026. L’approvazione riguarda un nuovo standard tecnologico adottato dal produttore automobilistico.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ABINGDON, Inghilterra, 30 aprile 2026 PRNewswire — Infineum, leader globale nel settore dei prodotti chimici speciali per lubrificanti e carburanti, ha ottenuto l’approvazione ufficiale per il nuovo standard Stellantis FPW9.5553503 con la sua tecnologia per additivi Infineum P6895. Con questo traguardo, Infineum P6895 consente a tutti i produttori di lubrificanti di immettere sul mercato i prodotti approvati da Stellantis. Questo supporta la tutela del brand, la garanzia e l’affidabilità delle prestazioni, rafforzando l’impegno di Infineum verso l’innovazione, l’eccellenza delle prestazioni e la sostenibilità sia per i veicoli con motore a combustione interna (ICE) sia per quelli ibridi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tecnologia per additivi di nuova generazione: Infineum P6895 approvato secondo la nuova specifica Stellantis FPW9.55535/03

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