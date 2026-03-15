Chi usa l'IA a lavoro può sviluppare una nuova forma di stress mentale | come difendersi dal brain fry

L’uso dell’intelligenza artificiale sul posto di lavoro sta portando a una crescente sensazione di affaticamento mentale tra i dipendenti. Le persone che fanno un uso intenso di strumenti digitali e tecnologie generative segnalano un nuovo tipo di stress chiamato brain fry. Questa condizione si manifesta con difficoltà di concentrazione e sensazioni di esaurimento, legate all’impatto di un’attività costante con l’IA.

L’intelligenza artificiale promette di ridurre i tempi di lavoro, ma l’uso intensivo di agenti digitali e strumenti generativi sta producendo un nuovo tipo di affaticamento mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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