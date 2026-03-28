Durante una conferenza scientifica, è stato discusso il possibile collegamento tra le stele daunie e il megalitismo presente nel Mediterraneo. Sono stati presentati studi e confronti tra diverse strutture archeologiche, analizzando le caratteristiche e le datazioni di alcuni reperti. L'obiettivo principale era verificare se esistessero elementi di continuità o influenze culturali tra le diverse aree geografiche.

Le stele daunie non sono semplici reperti archeologici. Sono un linguaggio antico inciso nella pietra, una forma di comunicazione che attraversa i secoli e ci parla ancora oggi, anche se non ne comprendiamo del tutto le parole. Diverse le ipotesi di lettura proposte. Il loro contesto è quello della Daunia, la parte settentrionale della Puglia attuale, tra il Gargano e il Tavoliere. Qui, tra l’VIII e il VI secolo a.C., si sviluppa una civiltà complessa, profondamente radicata nel territorio ma allo stesso tempo aperta a influenze mediterranee. Le stele emergono proprio in questo scenario. Sono lastre calcaree scolpite, spesso a forma di figura umana stilizzata, che rappresentano individui (uomini e donne) attraverso un sistema simbolico preciso e riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stele Daunie e megalitismo mediterraneo: può esserci una connessione?

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