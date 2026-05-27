Stefano Rossi a Bergamo | I genitori devono offrire un porto sicuro ai figli

Da ecodibergamo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 27 maggio, presso il Teatro Qoelet a Bergamo, si è svolto un incontro con lo psicopedagogista Stefano Rossi. Durante l’evento, Rossi ha sottolineato che i genitori devono offrire un ambiente stabile e rassicurante ai figli. Ha aggiunto che, in un contesto di incertezze, i giovani hanno bisogno di riscoprire fiducia nel futuro. La serata è stata dedicata alla riflessione sul ruolo dei genitori nel supporto ai figli.

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LA RASSEGNA. Lo psicopedagogista Stefano Rossi mercoledì sera 27 maggio al Teatro Qoelet. «Nel mondo dell’incertezza i ragazzi devono ritrovare la fiducia nel futuro». «Genitori in ansia: trasforma le paure nelle ali dei tuoi figli»: è il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì sera 27 maggio alle 20.45 presso il Teatro Qoelet di Redona nell’ambito della rassegna «Molte fedi kids». Protagonista dell’incontro è Stefano Rossi, uno dei più noti psicopedagogisti italiani, in libreria con il romanzo che dà il titolo all’incontro. Considerato una voce autorevole nel panorama educativo italiano, Rossi è stato educatore di strada in contesti di marginalità e ha coordinato centri psicopedagogici per famiglie e minori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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