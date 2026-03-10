La legge consente di allontanare i figli dai genitori solo dopo aver valutato tutte le alternative possibili e aver verificato attentamente i rischi a cui sono esposti. Questo procedimento avviene attraverso un’istruttoria che coinvolge le autorità competenti, le quali devono accertare che la permanenza con i genitori possa compromettere il benessere e la sicurezza dei minori. Solo in presenza di rischi gravi si procede con l’allontanamento.

Le ordinanze del tribunale per minorenni dell’Aquila che tra novembre e la scorsa settimana hanno allontanato Catherine Birmingham e Nathan Trevallion dai loro tre figli, coinvolti nel caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, non sono molto diverse da migliaia di provvedimenti decisi ogni anno dai tribunali in tutta Italia. L’allontanamento dei figli dai genitori è previsto dalla legge e regolato da alcune norme del codice civile, adattate nel corso degli ultimi decenni: capire il contesto giuridico e i presupposti esaminati dai giudici può essere utile per farsi un’idea migliore su questa vicenda che da mesi attira enormemente l’attenzione dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quand’è che i figli devono essere allontanati dai genitori

