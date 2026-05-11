Senigallia Stefano Rossi guida giovani e genitori verso il futuro

A Senigallia, Stefano Rossi ha condotto un incontro rivolto a giovani e genitori sul tema delle scelte future e del rapporto tra genitori e figli. Durante l’evento sono stati affrontati argomenti come il modo corretto di accompagnare i figli nelle decisioni di vita, evitando di essere troppo invasivi, e l’importanza di ascoltare il proprio daimon per orientarsi nel percorso professionale. L’iniziativa si è svolta in un contesto di confronto e dialogo tra le parti.

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? Punti chiave Come possono i genitori smettere di agire come scultori con i figli?. Cosa significa ascoltare il proprio daimon per scegliere il lavoro futuro?. Perché il benessere dei giovani dipende dalla scelta del mestiere?. Come può il talento naturale influenzare la stabilità economica del territorio?.? In Breve Cento persone tra adolescenti e genitori hanno partecipato all'evento al Cinema Giometti.. Massimiliano Santini, direttore di CNA Ancona, ha aperto i lavori dell'incontro.. L'iniziativa si è svolta mercoledì 6 maggio a Senigallia dopo l'edizione di Ancona.. Il progetto mira a collegare talenti individuali e mestieri tecnici del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, Stefano Rossi guida giovani e genitori verso il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Senigallia, Pierfederici sceglie Romano: la cultura guida il futuro? Cosa sapere Mauro Pierfederici sostiene Dario Romano per le amministrative di Senigallia del 24-25 maggio 2026. Leggi anche: Qui Senigallia. Campionato e futuro: si valutano i giovani