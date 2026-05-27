Le riprese del programma televisivo sono state rinviate a causa di un malore di Belen Rodriguez, trasportata in ospedale lunedì 25 maggio. Dopo l’episodio, si è saputo che Stefano De Martino sarebbe corso da lei. La showgirl era stata assistita dalle forze dell’ordine presso la sua abitazione di Milano. Nessuna comunicazione ufficiale ha dettagliato le cause del malore o le condizioni di salute attuali.

Emergono nuovi dettagli sulle ore difficili vissute da Belén Rodriguez lunedì 25 maggio, quando la showgirl è stata trasportata in ospedale dopo l’intervento delle forze dell’ordine nella sua abitazione di Milano. Secondo quanto riportato da Fanpage, accanto a lei ci sarebbe stato anche Stefano De Martino, suo ex marito e padre del loro unico figlio. Stando alle indiscrezioni, il conduttore avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell’ordine nelle prime ore della mattina, dopo che alcuni vicini avevano segnalato urla e lamenti provenienti dall’appartamento della showgirl. Sempre secondo quanto riferito alla testata, la polizia avrebbe dovuto forzare la porta d’ingresso per entrare nell’abitazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stefano De Martino sarebbe corso da Belen dopo il malore: rinviate le riprese di Affari Tuoi

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Tensioni tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez il gossip continua

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