Durante la puntata di lunedì 13 aprile di Affari Tuoi, una concorrente proveniente dalla Sardegna ha cercato di mettere alla prova la propria fortuna. Nel corso dello show, si è verificato un incidente in cui Herbert Ballerina è stato investito. Dopo l’evento, un noto consulente matrimoniale, noto per essere stato legato a una famosa showgirl, ha espresso commenti sulla vicenda.

La puntata di Affari Tuoi di lunedì 13 aprile ha visto Sara, dalla Sardegna, mettere alla prova la propria fortuna. Ha iniziato la sua sfida al Dottore con il pacco numero 18, che non è però quello col quale l’ha conclusa. Ha infatti accettato ben due cambi ed è stata tentata da un terzo. Ecco cos’è successo in puntata, tra risate, imprevisti e molta sfortuna. Incidente per Herbert Ballerina. Sappiamo bene che il compito di Herbert Ballerina è quello di creare scompiglio nello studio Rai di Affari Tuoi. Stefano De Martino è ormai sempre più spesso affiancato da questo “disturbatore”, che col tempo è diventato un amico e membro ufficiale del gruppo di Stasera tutto è possibile.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina investito: De Martino consulente matrimoniale dopo Belen

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