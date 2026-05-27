Belen Rodriguez è stata soccorsa nella sua abitazione di Milano dopo un episodio di crisi emotiva. La showgirl avrebbe avuto bisogno di assistenza, e Stefano De Martino è stato chiesto di intervenire. Secondo quanto riferito, De Martino ha convinto la showgirl ad aprire la porta prima dell’arrivo dei soccorsi. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli.

Sono state ore di forte preoccupazione quelle vissute da Belen Rodriguez nella sua casa di Milano, dove la showgirl argentina avrebbe attraversato un momento di grande fragilità emotiva che ha richiesto l’ intervento dei soccorsi. Una vicenda che ha inevitabilmente scosso anche chi le è rimasto vicino negli anni, a partire da Stefano De Martino. Nonostante la fine della loro storia d’amore, il conduttore napoletano avrebbe avuto un ruolo decisivo durante quei momenti delicatissimi, dimostrando ancora una volta quanto il legame familiare tra i due sia rimasto molto forte. Stefano De Martino ha salvato Belen Rodriguez: cosa è successo quella drammatica mattina. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino ha salvato la vita a Belen, è stato lui a convincerla ad aprire la porta: il toccante dettaglio della tragedia

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Stefano De Martino ha salvato la vita a Belen, è stato lui a convincerla ad aprire la porta

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