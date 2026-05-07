C’è tensione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Cosa non ha gradito lui

Recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez hanno suscitato reazioni di scontento da parte di Stefano De Martino, secondo quanto riportato. La tensione tra i due sembra essere aumentata a seguito di alcune rivelazioni fatte dalla showgirl, che avrebbero infastidito l'ex ballerino. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle dichiarazioni né sui motivi esatti della reazione di De Martino.

Rapporti tesi tra Stefano De Martino e Belen? Alcune rivelazioni della Rodriguez lo hanno fatto infuriare. Dopo l’ultimo addio Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembravano aver raggiunto un equilibrio, entrambi avevano fatto sapere che il loro rapporto era sereno, specie per il bene del figlio. Nonostante la rottura continueranno ad essere sempre legati per via di Santiago, il frutto del loro turbolento amore. Ospite di Pio e Amedeo a Stanno Tutti Invitati lei riferendosi all’ex marito ha detto: “Io lo vedo sempre il mio ex, sta benone. Se è contento per Sanremo? Certo! Lui è bravo, molto bravo. Se mi invita magari vado anche a Sanremo”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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