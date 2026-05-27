Malore Belen Stefano De Martino decisivo nel convincerla a farsi ricoverare

Un malore ha coinvolto Belen Rodriguez, portandola a essere soccorsa dai vigili del fuoco nel suo appartamento di Milano, nel quartiere Brera. Stefano De Martino è stato presente e ha convinto la showgirl a farsi ricoverare. La cantante e showgirl è stata trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a controlli medici. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni di salute.

Il malore di Belen Rodriguez e il blitz dei vigili del fuoco nel suo appartamento di Milano nel quartiere Brera ha occupato le cronache di ieri.In queste ore emerge il ruolo decisivo di Stefano De Martino, come riporta Fanpage. Il conduttore tv di Torre Annunziata è stato immediatamente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Belen ha un malore e chiedono che le vengano tolti i figli. Non lo hanno chiesto Stefano e Antonino e lo chiede gente che nemmeno la conosce. Insulti gratuiti sotto ai suoi post vecchi di un mese sintomo che già non stava bene. Gente senza cuore a cui andre x.com

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