Durante il weekend, sono state paparazzate foto di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio mentre si trovavano insieme sul Lago di Como. Le immagini mostrano i due in compagnia, durante una serata e in momenti di relax. La loro relazione non è stata ufficialmente confermata, e continuano a mantenere un atteggiamento discreto. Le foto sono state scattate in un contesto di amicizia e complicità.

Ed eccoci quindi davanti a un ennesimo riavvicinamento: nel weekend del 23 maggio, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati fotografati dai paparazzi di Chi mentre si godevano una giornata insieme sul Lago di Como. Il conduttore ha raggiunto la stilista di The Attico, insieme all'amico comune Domenico Iovine. I tre sono stati ripresi mentre si godevano un bagno refrigerante in piscina, in estremo relax. Ma questa non è stata l'unica occasione che ha riunito Ambrosio e De Martino nell'ultima settimana. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 è stato avvistato al Mi Ami Festival a ricerca di nuovi talenti da contattare per la prossima edizione della kermesse, e il suo soggiorno milanese ha compreso anche una serata a teatro insieme a Gilda Ambrosio, immortalata dai fotografi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sempre più vicini: weekend sul Lago di Como, serate insieme e una storia che continua a sfuggire alle etichette

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Stefano De Martino Torna Vicino A Gilda: 48 Ore Insieme, Ritorno DI FIAMMA

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