Un paparazzo ha immortalato Stefano De Martino e Gilda Ambrosio mentre si trovavano insieme sul lago di Como. Le foto mostrano i due seduti vicino all'acqua, senza indicare chiaramente la natura del loro rapporto. La presenza di De Martino e Ambrosio nello stesso luogo è visibile, ma non ci sono dettagli che chiariscano se siano semplici amici o abbiano una relazione sentimentale.

Ancora un'altra paparazzata vede protagonisti Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Tra i due i rapporti non sono chiari: semplice amicizia o qualcosa in più? Parliamo ancora di un argomento: quello che vede coinvolti (sentimentalmente?)Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Solo pochi giorni si leggeva di paletti che la giovane avrebbe messo al conduttore“se esci con me non voglio altre ragazze intorno”avrebbe detto lei. Ma oggi c’è ancora un’altra paparazzata da aggiungere alle precedenti, quellaal Lago di Como. Come scrive il settimanaleChi, non si capisce quale sia il rapporto traStefano De Martino e Gilda Ambrosio.Lei è da tempo nella... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, la paparazzata sul lago di Como

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Stefano De Martino e Gilda Ambrosio Un Amore in Evoluzione

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Stefano de Martino e Gilda Ambrosio avvistati a Milano: non voglio altre ragazze intorno reddit

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