Stefano De Martino è al centro di una notizia riguardante un veto imposto da Gilda Ambrosio, che ha dichiarato di non voler altre ragazze. La notizia è arrivata dopo alcune voci di gossip che parlavano di un possibile coinvolgimento sentimentale tra i due. De Martino, noto ballerino e conduttore televisivo, sta vivendo un periodo di grande popolarità nel settore dello spettacolo. La questione ha attirato l'attenzione di pubblico e media, creando discussioni online e sui social network.

Stefano De Martino continua a vivere uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Il successo ad Affari Tuoi lo ha consacrato definitivamente come volto di punta della televisione italiana, mentre il suo nome resta tra i più chiacchierati anche in vista dei prossimi progetti legati al Festival di Sanremo. Con il suo fascino e la sua ironia, Stefano conquista il pubblico, ma soprattutto le donne, che sembrano fare a gara per averlo accanto. Negli ultimi tempi il suo nome è stato accostato a diverse possibili fiamme anche se, al momento, la fortunata sembrerebbe essere nuovamente Gilda Ambrosio. Secondo gli ultimi rumors, i due sarebbero stati visti molto vicini e la stilista avrebbe imposto anche un veto sentimentale al conduttore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, il veto imposto da Gilda Ambrosio: “Non voglio altre ragazze”

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