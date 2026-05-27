Stefano De Martino corre da Belén | saltano le registrazioni di Affari Tuoi

Stefano De Martino ha lasciato Roma per raggiungere Belén dopo il ricovero dell'ex moglie al Policlinico di Milano. La sua assenza ha causato lo slittamento delle registrazioni di Affari Tuoi. Nuove informazioni emergono sul difficile momento che riguarda Belén Rodríguez, soccorsa dalle forze dell'ordine dopo una segnalazione dei vicini della showgirl: Stefano De Martino avrebbe interrotto i suoi impegni televisivi per raggiungere Milano e stare vicino all'ex moglie. La sua assenza ha avuto conseguenze dirette sulle registrazioni di Affari Tuoi, previste per la giornata di lunedì. Belén al Policlinico di Milano e il rientro di Stefano De Martino Dopo l'intervento iniziale, Belén Rodríguez è stata accompagnata al Policlinico di Milano per accertamenti medici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Funerali Padre Stefano de Martino: Il toccante gesto di Belen sulla bara che sta emozionando tutti.

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Stefano De Martino sarebbe corso da Belen dopo il malore: rinviate le riprese di Affari TuoiLe riprese del programma televisivo sono state rinviate a causa di un malore di Belen Rodriguez, trasportata in ospedale lunedì 25 maggio.

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Temi più discussi: De Martino e Sanremo 2027, clima tesissimo: il fantasma di Belén e una vecchia ferita fanno infuriare il conduttore; Affari Tuoi, la partita di Alice a un passo dai 300mila euro si trasforma in disastro e torna a mani vuote; Emma Marrone e Belen seppelliscono l'ascia di guerra, lo scambio social è virale: Le hai anticipate anni fa; Belen ricoverata in ospedale, urlava Aiutatemi: l'allarme dei vicini e lo Stato di alterazione psicofisica.

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