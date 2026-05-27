Sarebbe arrivata a Stefano De Martino la prima telefonata delle forze dell’ordine arrivate in casa di Belen Rodriguez dopo le urla di aiuto lanciate dalla showgirl. Il conduttore televisivo, ex marito di Rodriguez e padre del figlio Santiago, sarebbe stato presente durante i soccorsi e nel trasferimento verso l’ospedale. Per starle vicino, De Martino ha messo in stand by la registrazione di Affari Tuoi. L’intervento di Stefano De Martino Emergono nuovi retroscena sull’incidente di Belen Rodriguez, costretta al ricovero in ospedale dopo lunghe ore in un profondo stato di alterazione psicofisica. La showgirl sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale e si sarebbe poi barricata in casa, chiedendo aiuto ma rifiutando di lasciare entrare i soccorsi chiamati dai vicini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez, fermato "Affari Tuoi" dopo la telefonata dei carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tensioni tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez il gossip continua

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez: “La sera guardo sempre Affari Tuoi. Se Stefano De Martino dovesse invitarmi a Sanremo ci vado”Durante la trasmissione televisiva, l'ospite ha condiviso di guardare sempre lo show serale “Affari Tuoi”.

“Una telefonata dalla polizia, poi…”. Dramma Belen Rodriguez, la scoperta su Stefano De MartinoLa polizia ha chiamato telefonicamente Belen Rodriguez, portando a una scoperta riguardante Stefano De Martino.

Temi più discussi: Belén in ospedale, spaventata e vulnerabile: la reazione di De Martino lascia scossi. Il rischio concreto, del resto, si chiama Sanremo; Stefano De Martino, il veto imposto da Gilda Ambrosio: Non voglio altre ragazze; Marcello Sacchetta su Stefano De Martino: Ho pianto quando gli hanno proposto Sanremo, se avrà bisogno ci sarò; Malore Belen, Stefano De Martino decisivo nel convincerla a farsi ricoverare.

Belén Rodriguez in ospedale, il gesto di Stefano De Martino nelle ore più difficiliSecondo quanto trapela, Stefano de Martino sarebbe arrivato subito da Belen dopo i recenti problemi a Milano e sarebbe stato con lei anche in ospedale ... ultimenotizieflash.com

Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez: A lui è arrivata la prima telefonata delle forze dell’ordine, è corso subito da leiStefano De Martino accanto a Belen Rodriguez: A lui è arrivata la prima telefonata delle forze dell'ordine, è corso subito da lei. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione. isaechia.it