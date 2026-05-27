Stefano De Martino si è recato in ospedale dopo che Belen Rodriguez ha avuto un malore. La showgirl è stata accompagnata dai medici e portata in pronto soccorso. Nel frattempo, le registrazioni del programma televisivo Affari Tuoi sono state rinviate. De Martino, presente in ospedale, ha raggiunto Belen e si è trattenuto con lei durante le prime fasi di assistenza medica.

Negli anni sono state tante le turbolenze nate nel loro rapporti, ma nonostante le varie rotture e le riconciliazioni sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto, soprattutto per il bene del figlio Santiago. Sabato mattina la conduttrice non si è sentita bene, i vicini di casa sentendo che chiedeva aiuto hanno chiamato i soccorsi. Diversi sono i dettagli emersi nelle ultime ore, tra questi è venuto a galla che i vigili del fuoco sono intervenuti per forzare la porta dal momento che Belen Rodriguez non apriva. La conduttrice argentina è stata trovata in stato confusionale, Fanpage fa sapere che Stefano De Martino è stato subito avvisato quando sono arrivati i soccorsi a casa della sua ex moglie e lui si è precipitato da lei per starle accanto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stefano De Martino corre da Belen dopo il malore: rinviate le registrazioni di Affari Tuoi

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Stefano De Martino sarebbe corso da Belen dopo il malore: rinviate le riprese di Affari TuoiLe riprese del programma televisivo sono state rinviate a causa di un malore di Belen Rodriguez, trasportata in ospedale lunedì 25 maggio.

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