Durante la trasmissione televisiva, l'ospite ha condiviso di guardare sempre lo show serale “Affari Tuoi”. In un momento di conversazione, ha affermato che, se il conduttore le proposesasse di partecipare a un evento musicale, accetterebbe senza esitazioni. La presenza in studio si è concentrata anche su alcune frecciate rivolte a un ex collega, coinvolgendo anche un noto conduttore del mondo dello spettacolo.

Belen Rodriguez è stata ospite dello show di Pio e Amedeo, Stiamo tutti invitati, su Canale 5, dove ha risposto ad alcune frecciatine sul suo conto e rivolte a Stefano De Martino. La showgirl ha ammesso di seguire Affari Tuoi e ha anche commentato un possibile invito a Sanremo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Belen Rodriguez e la frecciatina a De Martino, la gag con Andrea Pisani: “Se hai qualcosa in più? Ci vuole poco”Frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino nell'ultima puntata di OnlyFun, in onda su Nove.

“Ho visto troppo, me ne vado”. Affari tuoi, Stefano De Martino: siparietto in studioLa puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 14 marzo si è trasformata in uno degli episodi più discussi delle ultime settimane.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Belen Rodriguez condurrà la prossima edizione dell'Isola dei Famosi? Ecco l'ipotesi...; Belen Rodriguez: La sera guardo sempre Affari Tuoi. Se Stefano De Martino dovesse invitarmi a Sanremo ci vado; Belen e Stefano, il gesto social per i 13 anni di Santiago: gli indizi di una festa trascorsa insieme per il figlio; Stanno tutti invitati: Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli ospiti.

Belen Rodriguez: La sera guardo sempre Affari Tuoi. Se Stefano De Martino dovesse invitarmi a Sanremo ci vadoBelen Rodriguez è stata ospite dello show di Pio e Amedeo, Stiamo tutti invitati, su Canale 5, dove ha risposto ad alcune frecciatine sul suo conto e ... fanpage.it

Belen e Stefano, il gesto social per i 13 anni di Santiago: gli indizi di una festa trascorsa insieme per il figlioIl 9 aprile è stato un giorno speciale per Santiago De Martino, che ha spento 13 candeline entrando ufficialmente nell’adolescenza. Un traguardo importante, celebrato con affetto dalla madre Belen Rod ... today.it

“Io vedo sempre Stefano De Martino la sera ad Affari Tuoi" Belen Rodriguez ha risposto ad alcune frecciatine sul suo conto e rivolte a Stefano De Martino. La showgirl ha ammesso di seguire Affari Tuoi e ha anche commentato un possibile invito a Sanremo facebook