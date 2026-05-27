Belén Rodriguez è stata dimessa ieri dal Policlinico, dopo aver subito accertamenti medici. La showgirl argentina di 41 anni è tornata a casa, accompagnata dal marito e dalla sorella Cecilia. È in buone condizioni di salute. La notizia arriva dopo il coinvolgimento in un incidente con un SUV, che ha generato preoccupazione. Stefano De Martino e Cecilia erano presenti al suo ritorno.

Milano – Belén Rodriguez è tornata a casa. Ieri all’ora di pranzo la showgirl argentina di 41 anni è stata dimessa dal Policlinico in buone condizioni di salute dopo essere stata sottoposta a una serie di accertamenti medici. Lì ci era arrivata il giorno prima in ambulanza, al termine di un intervento di poliziotti e vigili del fuoco iniziato alle 7.20. A quell’ora, un residente di uno stabile di cinque piani in zona Brera, dirimpettaio della conduttrice tv, chiama il 112 per segnalare che la vicina sta chiedendo aiuto dal balconcino che affaccia sul cortile interno e che continua a fare avanti e indietro provando a sporgersi dalla ringhiera; sentito successivamente, metterà a verbale di aver sentito già alle 4 urla e rumori di oggetti in frantumi provenienti dallo stesso appartamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Belén Rodriguez dalla paura al ritorno a casa, Stefano De Martino e la sorella Cecilia al suo fianco: “È in buone condizioni”. Il giallo degli incidenti con il suv

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