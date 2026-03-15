Riforma Giustizia | Stefano Bonaccini a San Nicolò per le ragioni del No

A San Nicolò si è svolto un incontro pubblico con Stefano Bonaccini, che ha spiegato le motivazioni del suo voto contrario alla riforma costituzionale sulla giustizia. L'evento ha riunito cittadini e politici interessati a conoscere le ragioni del

Un incontro pubblico per approfondire i contenuti della riforma costituzionale sulla giustizia e le ragioni del voto contrario al referendum del 22 e 23 marzo. E' questo l’obiettivo dell’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza promossa dal Partito Democratico di San NicolòRottofreno, in programma mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 presso il Centro Culturale di San Nicolò, in via Dante Alighieri 9. L’incontro si aprirà con i saluti di Massimiliano Gobbi, segretario provinciale del Partito Democratico di Piacenza. Interverranno e modereranno il confronto Silvio Bisotti, presidente provinciale del PD Piacenza, e Pierluigi Petrini (già On.). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Una raccolta di contenuti su Riforma Giustizia

Temi più discussi: Bonaccini, riforma della giustizia è un bluff, non avranno il plebiscito; Il fronte del ’No’. Di Stasi (Pd): Evitare una modifica sbagliata della Costituzione; Storia delle metamorfosi sulla riforma della magistratura; Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’.

Le ragioni del no, a San Nicolò il Pd schiera Bonaccini con Bisotti e PetriniUn incontro pubblico per approfondire i contenuti della riforma costituzionale sulla giustizia e le ragioni del voto contrario al referendum del 22 e 23 ... piacenzasera.it

Bonaccini, riforma della giustizia è un bluff, non avranno il plebiscito(ANSA) - TRIESTE, 14 MAR - La riforma della giustizia è sbagliata, è sostanzialmente un bluff. Quando il ministro della Giustizia del nostro Paese dice che un referendum fatto sulla giustizia non ris ... msn.com

Ho deciso di votare SÌ al referendum sulla Giustizia. Non perché me lo dica un partito, né per appartenenza politica, ma perché credo davvero che questa riforma serva al Paese. Penso che dire SÌ significhi chiedere un sistema che funzioni, che rispetti i t facebook

Antonio Scurati, a pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, lancia un appello al voto invitando tutti i cittadini “che hanno a cuore le garanzie costituzionali e le libertà democratiche” a recarsi alle urne e a scrivere No sulla scheda elettorale. L’aut x.com